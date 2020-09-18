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В Иркутской области 15-летний подросток погиб по вине 16-летней девушки

В Иркутской области 15-летний подросток погиб по вине 16-летней девушки
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Несовершеннолетняя девушка-водитель врезалась в сарай

Утром 17 сентября на 46 километре автодороги «Баяндай-Еланцы-Хужир» в Ольхонском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. 16-летняя девушка-водитель автомобиля «Тойота Спринтер» не справилась с управлением, уехала в кювет и врезалась в сарай.

15-летний пассажир иномарки скончался на месте до приезда бригады «скорой». Ещё три пассажира, двое из которых тоже несовершеннолетние, и водитель получили травмы.

- По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится всесторонняя проверка. Следователи собирают необходимые материалы для дачи оценки действиям участников дорожного движения в рамках уголовного законодательства, - отметили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.


ДТП смерть
 
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