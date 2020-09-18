Несовершеннолетняя девушка-водитель врезалась в сарай
Утром 17 сентября на 46 километре автодороги «Баяндай-Еланцы-Хужир» в Ольхонском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. 16-летняя девушка-водитель автомобиля «Тойота Спринтер» не справилась с управлением, уехала в кювет и врезалась в сарай.
15-летний пассажир иномарки скончался на месте до приезда бригады «скорой». Ещё три пассажира, двое из которых тоже несовершеннолетние, и водитель получили травмы.
- По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится всесторонняя проверка. Следователи собирают необходимые материалы для дачи оценки действиям участников дорожного движения в рамках уголовного законодательства, - отметили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области 15-летний подросток погиб по вине 16-летней девушки
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он напал на женщину на её работе
10 человек смогли выйти сами
Несовершеннолетняя девушка-водитель врезалась в сарай
Мужчина воровал из сумок пассажирок
Парочку поймали во время устройства очередной закладки
Пожарные отстояли 10 центнеров сена
Пожар произошёл в Заиграево
Грабительнице 23 года
Он выпивал с мужчинами, а после украл их телефоны
ДТП произошло в сумерках
Круг контактных лиц превысит четыре тысячи человек
Мужчина бил знакомого ножом
Возбуждено уголовное дело
Происшествия, 17.09.2020
Пожар произошёл в Кабанском районе
Происшествия, 17.09.2020
Мужчина не вытерпел оскорблений