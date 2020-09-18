В Улан-Удэ парень с женщиной почти полгода распространяли «синтетику»

Происшествия, Фото: из архива

Парочку поймали во время устройства очередной закладки



В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела членов организованной группы, сбывавшей наркотики синтетического происхождения. Об этом деле рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



В середине марта были задержаны 26-летний улан-удэнец и его 43-летняя знакомая. Их задержали сотрудники управления наркоконтроля при поддержке спецназа «Гром» в подъезде многоквартирного дома. Тогда у молодого человека изъяли пять свёртков синтетического наркотика, именуемого в народе «скорость».



Впоследствии в ходе обысков по месту жительства улан-удэнца изъяли ещё более трёх граммов порошкообразного вещества, а также свыше 11 граммов амфетамина и 2,6 граммов мефедрона. Нашли у него и предметы для фасовки наркотиков.



Установлено, что в квартире члены организованной группы фасовали полученные оптовые партии наркотиков на мелкооптовые - для последующего сбыта через закладки. Передвигались дилеры на машине 43-летней обвиняемой. Пока она следила за обстановкой, её 26-летний подельник закладывал наркотик.



Пара «работала» с ноября 2019 года: с тех пор, как молодой человек нашёл в мессенджере объявление о «высокооплачиваемой работе». К слову, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности – за хранение запрещённых веществ. В ходе следствия полицейские установили причастность фигурантов к 13 фактам сбыта и покушений на сбыт синтетических наркотиков.



В настоящее время обвиняемый заключен под стражу, с его соучастницы взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Обоим предъявлено обвинение в сбыте наркотиков, а также попытках их сбыта в значительном и крупном размерах. Максимальное наказание, согласно санкциям ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса – до 20 лет лишения свободы.





