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В Бурятии огонь с кладовых едва не перекинулся на сеновал и дома

В Бурятии огонь с кладовых едва не перекинулся на сеновал и дома
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Пожарные отстояли 10 центнеров сена

Устанавливается причина пожара в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии. Там загорелись постройки на территории частного домовладения. Сообщение о возгорании пожарные получили утром 18 сентября, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.


Когда пожарные прибыли на место, горели две кладовые. Была угроза перехода огня на сеновал, где находилось 10 центнеров сена. Также огонь едва не перешёл на жилые дома, находящиеся в пяти метрах от места пожара.

Кладовые выгорели, переход огня на сеновал пожарные предотвратили.

Причина пожара устанавливается.



Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в Заиграево также горело кафе.


пожар
 
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