В Бурятии огонь с кладовых едва не перекинулся на сеновал и дома

Устанавливается причина пожара в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии. Там загорелись постройки на территории частного домовладения. Сообщение о возгорании пожарные получили утром 18 сентября, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Когда пожарные прибыли на место, горели две кладовые. Была угроза перехода огня на сеновал, где находилось 10 центнеров сена. Также огонь едва не перешёл на жилые дома, находящиеся в пяти метрах от места пожара.
Кладовые выгорели, переход огня на сеновал пожарные предотвратили.
Причина пожара устанавливается.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в Заиграево также горело кафе.