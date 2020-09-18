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Улан-удэнец обокрал туристов

Улан-удэнец обокрал туристов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он выпивал с мужчинами, а после украл их телефоны

13 сентября в Улан-Удэ к полицейским обратились двое мужчин. Накануне они приехали в Бурятию из другого региона. Вечером, гуляя по столице, мужчины познакомились с местным жителем, который помог им с размещением в гостинице.

В благодарность за услугу они пригласили нового знакомого в номер для распития спиртного. Во время застолья приезжие уснули, а проснувшись утром, не обнаружили ни нового знакомого, ни сотовых телефонов, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнего горожанина. Предварительно установлено, что молодой человек, украв телефоны, с помощью одного из них перевёл на банковский счёт своего дальнего родственника 96 тысяч рублей. Общий ущерб составил около 108 тысяч рублей. Деньги он обналичил и потратил на собственные нужды.

Сотовые телефоны полицейские изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


кража
 
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