В Иркутской области раскрыли убийство наркоторговки 15-летней давности

Убийство произошло летом 2005 года



В Иркутской области раскрыто дело о нападении на семью и убийстве женщины 15-летней давности.



По версии следствия, летом 2005 года житель Слюдянки решил убить продавцов наркотиков в городе. После того, как мужчина вычислил продавцов, имеющих с этого большую прибыль, он привлёк своего знакомого.



Утром 13 августа 2005 года мужчины проникли в дом к цыганам. Один из них выстрелил в грудь хозяйке дома. Второй несколько раз ударил палкой по голове и телу её 15-летнему сыну. Затем мужчины забрали ценные вещи и сбежали. На следующий день 52-летняя женщина скончалась в больнице.



14 мая мужчины были задержаны в Иркутске. Обвиняемый, совершивший убийство, содержится под стражей, второй на домашнем аресте.



- Следователям удалось восстановить всю хронологию совершенных преступлений. Подсудимые сотрудничали со следствием, признали свою вину. Однако на последнем этапе расследования дела они начали выдвигать иные версии произошедшего, чтобы уменьшить свою преступную роль. В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

