В Иркутской области скашивают конопляные поля

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В рамках операции «Мак-2020» уничтожили около 700 очагов дикорастущей конопли



В Иркутской области уничтожили около 700 очагов произрастания дикорастущей конопли на площади более полутора тысяч гектаров. С 14 сентября стартовал пятый этап операции «Мак», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В рамках операции полицейские раскрыли 130 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, изъято около 90 килограмм запрещённых веществ. Хозяевам участков вынесено около 600 предписаний об уничтожении наркосодержащих растений, а также составлено свыше 60 административных протоколов за неисполнение требований предписаний.



Так, например, в Зиминском районе были ликвидированы поля с дикорастущей коноплей, занимавшие более 270 гектаров, в Аларском – более 260 гектаров. На территории Ангарского городского округа и Заларинского района уничтожили наркосодержащие растения на площади свыше 126 гектаров. Их скашивали, обрабатывали гербицидами, чтобы предотвратить всходы в последующие годы.



Сотрудники полиции просят сообщать по телефону 02 (с мобильного – 102) о местах произрастания конопли для её последующего уничтожения.

