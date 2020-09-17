В рамках операции «Мак-2020» уничтожили около 700 очагов дикорастущей конопли
В Иркутской области уничтожили около 700 очагов произрастания дикорастущей конопли на площади более полутора тысяч гектаров. С 14 сентября стартовал пятый этап операции «Мак», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В рамках операции полицейские раскрыли 130 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, изъято около 90 килограмм запрещённых веществ. Хозяевам участков вынесено около 600 предписаний об уничтожении наркосодержащих растений, а также составлено свыше 60 административных протоколов за неисполнение требований предписаний.
Так, например, в Зиминском районе были ликвидированы поля с дикорастущей коноплей, занимавшие более 270 гектаров, в Аларском – более 260 гектаров. На территории Ангарского городского округа и Заларинского района уничтожили наркосодержащие растения на площади свыше 126 гектаров. Их скашивали, обрабатывали гербицидами, чтобы предотвратить всходы в последующие годы.
Сотрудники полиции просят сообщать по телефону 02 (с мобильного – 102) о местах произрастания конопли для её последующего уничтожения.
В Иркутской области скашивают конопляные поля
Происшествия, Фото:
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