В Улан-Удэ «разули» автомобиль

Автомобиль припаркован возле подъезда дома, недалеко от детской площадки. Воры поставили оставленную без колёс «Тойоту» на деревянные бруски.







В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что заявления по этому инциденту в полицию пока не поступало. Возможно, владелец ещё не видел «сюрприз» со своим автомобилем.











Сегодня утром на улице Мокрова в Улан-Удэ горожане увидели «разутый» автомобиль «Тойота Филдер». С него сняли все четыре колёса.Кража произошла в спальном районе, рядом с домом нет каких-либо магазинов и других организаций, на которых могли бы быть установлены камеры наружного наблюдения.