В Улан-Удэ «разули» автомобиль

Воры подпёрли «Тойоту» брусками
Сегодня утром на улице Мокрова в Улан-Удэ горожане увидели «разутый» автомобиль «Тойота Филдер». С него сняли все четыре колёса.
Автомобиль припаркован возле подъезда дома, недалеко от детской площадки. Воры поставили оставленную без колёс «Тойоту» на деревянные бруски.
Кража произошла в спальном районе, рядом с домом нет каких-либо магазинов и других организаций, на которых могли бы быть установлены камеры наружного наблюдения.
В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что заявления по этому инциденту в полицию пока не поступало. Возможно, владелец ещё не видел «сюрприз» со своим автомобилем.
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