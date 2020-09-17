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В Иркутской области на пострадавшем от пожаре газопроводе сжигают остатки газа

В Иркутской области на пострадавшем от пожаре газопроводе сжигают остатки газа
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Высота факела составляла 20 метров

Технологическое сжигание остатков газа для подготовки трубопровода к ремонту выполняют в Усольском районе Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», 16 сентября на газопроводе «Ангарск-Саянск» в 12 километрах от города Усолья-Сибирского произошёл пожар. Он возник во время работ обслуживающей организацией. На момент прибытия пожарных подразделений высота факела составляла 20 метров.

Огонь повредил грузовой автомобиль, трактор, экскаватор, два легковых автомобиля.

На месте установлены передвижные факельные установки для технологического сжигания остатков газа.

Угрозы ближайшим населённым пунктам нет. Работы планируют завершить сегодня.


пожар газопровод
 
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