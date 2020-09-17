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Улан-удэнка забыла сумку на ручке двери и лишилась денег

Улан-удэнка забыла сумку на ручке двери и лишилась денег
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Гость соседей взял из сумки более четырёх тысяч рублей

14 сентября 33-летняя улан-удэнка повесила на ручку сумку, чтобы было удобнее открыть входную дверь своей квартиры, но забыла её. Пока сумка висела без присмотра, неизвестный украл из неё 4700 рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полицейские установили подозреваемого в краже – 17-летнего парня. Молодой человек периодически приходил к соседке женщины, живущей на одной лестничной площадке. На следующий день в гостях у подруги он и был задержан полицейскими.

Учащийся колледжа признался в краже денег. Он рассказал, что потратил тысячу рублей, остальные деньги добровольно выдал сотрудникам полиции. В содеянном молодой человек раскаялся и пообещал возместить причинённый ущерб. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
кража
 
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