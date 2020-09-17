Улан-удэнка забыла сумку на ручке двери и лишилась денег

Гость соседей взял из сумки более четырёх тысяч рублей



14 сентября 33-летняя улан-удэнка повесила на ручку сумку, чтобы было удобнее открыть входную дверь своей квартиры, но забыла её. Пока сумка висела без присмотра, неизвестный украл из неё 4700 рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полицейские установили подозреваемого в краже – 17-летнего парня. Молодой человек периодически приходил к соседке женщины, живущей на одной лестничной площадке. На следующий день в гостях у подруги он и был задержан полицейскими.



Учащийся колледжа признался в краже денег. Он рассказал, что потратил тысячу рублей, остальные деньги добровольно выдал сотрудникам полиции. В содеянном молодой человек раскаялся и пообещал возместить причинённый ущерб. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

