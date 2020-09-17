За сутки в Иркутской области выявили 81 случай заразившегося
По данным оперштаба Иркутской области, на 17 сентября в регионе зарегистрировано 18 139 случаев заражения COVID-19, за сутки выявили 81 больного. Госпитализировано 665 человек, у 22 пациентов заболевание протекает в тяжёлой форме. На амбулаторном лечении 1038 человек.
Выздоровело 16 140 человек, из 81 за последние сутки. Умерло 211, в том числе трое скончались накануне.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии за сутки выявили 89 больных коронавирусом. За последнее время — это антирекорд. Накануне был 71 больной, в среднем в сентябре суточный прирост составлял около 40 больных. Печальный рекорд по числу заразившихся за сутки в Бурятии составляет 90 человек, столько было выявлено 11 июня.
Общее число случаев заражения с начала пандемии в Бурятии составляет 6144 человека.
В Иркутской области суточный прирост COVID-19 меньше, чем в Бурятии
Происшествия, Фото:
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