Жительницу Бурятии обокрал одноклассник

Он помогал по хозяйству и знал, где лежат деньги



Днём 11 сентября 46-летняя жительница села Посольское Кабанского района Бурятии, вернувшись в обед с работы, обнаружила взломанное окно в её доме. Из шкафа украли 45 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В тот же день полицейские задержали подозреваемых – живущих неподалеку 46-летнего одноклассника женщины и его 31-летнего знакомого.



Выяснилось, что одноклассник ранее неоднократно бывал в доме, он помогал по хозяйству, делал ремонт и знал, где хозяйка хранит сбережения.



У подозреваемых изъято более 41 тысячи рублей, остальное они потратили на покупку спиртного и продуктов.



Старший из задержанных уже находится под следствием за совершение кражи, а младший ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





