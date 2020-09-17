Он помогал по хозяйству и знал, где лежат деньги
Днём 11 сентября 46-летняя жительница села Посольское Кабанского района Бурятии, вернувшись в обед с работы, обнаружила взломанное окно в её доме. Из шкафа украли 45 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В тот же день полицейские задержали подозреваемых – живущих неподалеку 46-летнего одноклассника женщины и его 31-летнего знакомого.
Выяснилось, что одноклассник ранее неоднократно бывал в доме, он помогал по хозяйству, делал ремонт и знал, где хозяйка хранит сбережения.
У подозреваемых изъято более 41 тысячи рублей, остальное они потратили на покупку спиртного и продуктов.
Старший из задержанных уже находится под следствием за совершение кражи, а младший ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Жительницу Бурятии обокрал одноклассник
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