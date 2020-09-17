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В Улан-Удэ в реку вылилось дизтопливо

В Улан-Удэ в реку вылилось дизтопливо
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
В Уду и на почву возле реки попало 300 литров дизтоплива

На реке Уда в Улан-Удэ горожане заметили радужные разводы, которые могли остаться от нефтепродуктов. Фотографии и видео пользователи Сети выложили в группу «Аноним 03».

«На реке Уда обнаружено нефтяные пятна. Откуда они?», «Уду загадили, кто-то умный слил жидкость похожую на масло!» - задавались вопросом пользователи.




В пресс-службе Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры «Байкал-Daily» сообщили, что по факту розлива нефтесодержащих продуктов проводится проверка. Скоординированы действия органов Росприроднадзора и Бурприроднадзора.

Как выяснилось, у большегрузного транспортного средства пробило бак, в результате чего произошёл разлив дизельного топлива в реку и на почте. Вылилось порядка трёхсот литров дизтоплива. Двести литров удалось собрать сразу, ликвидацией оставшихся нефтяных пятен занимается комбинат по благоустройству Улан-Удэ. В природоохранной прокуратуре сообщили, что загрязнённый грунт будет удалён и, возможно, пробы почвы не будут брать, поскольку нет ущерба.

- Необходимо установить владельца транспортного средства для того, чтобы решить вопрос о возмещении ущерба. На сегодняшний день первичное – это ликвидировать негативные последствия для природы, - отметили в Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Также в прокуратуре отметили, что на ситуацию быстро отреагировали и удалось избежать глобального ущерба.


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