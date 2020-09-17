В Улан-Удэ в реку вылилось дизтопливо





В пресс-службе Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры «Байкал-Daily» сообщили, что по факту розлива нефтесодержащих продуктов проводится проверка. Скоординированы действия органов Росприроднадзора и Бурприроднадзора.

На реке Уда в Улан-Удэ горожане заметили радужные разводы, которые могли остаться от нефтепродуктов. Фотографии и видео пользователи Сети выложили в группу «Аноним 03».«На реке Уда обнаружено нефтяные пятна. Откуда они?», «Уду загадили, кто-то умный слил жидкость похожую на масло!» - задавались вопросом пользователи.Как выяснилось, у большегрузного транспортного средства пробило бак, в результате чего произошёл разлив дизельного топлива в реку и на почте. Вылилось порядка трёхсот литров дизтоплива. Двести литров удалось собрать сразу, ликвидацией оставшихся нефтяных пятен занимается комбинат по благоустройству Улан-Удэ. В природоохранной прокуратуре сообщили, что загрязнённый грунт будет удалён и, возможно, пробы почвы не будут брать, поскольку нет ущерба.- Необходимо установить владельца транспортного средства для того, чтобы решить вопрос о возмещении ущерба. На сегодняшний день первичное – это ликвидировать негативные последствия для природы, - отметили в Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.Также в прокуратуре отметили, что на ситуацию быстро отреагировали и удалось избежать глобального ущерба.