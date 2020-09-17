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В Улан-Удэ вор прятался от росгвардейцев под столом

В Улан-Удэ вор прятался от росгвардейцев под столом
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Вор спрятался в магазине, чтобы обчистить его ночью

Сегодня ночью в продовольственный магазин на улице Приречная в Улан-Удэ залез вор. Магазин стоит под охраной, по сигналу на место прибыла группа задержания вневедомственной охраны, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Сотрудники проверили окна и двери на предмет взлома, а затем заблокировали периметр здания. Дождавшись приезда представителя владельца торговой сети, росгвардейцы вошли внутрь.

Внутри магазина был найден прятавшийся мужчина. Он сидел в кабинете администрации под столом.

Со слов задержанного, вечером он пришёл в магазин. Когда неожиданно в магазине произошло аварийное отключение электроэнергии, мужчина воспользовался темнотой и спрятался в подсобном помещении. Там он дождался закрытия магазина и ухода персонала, а затем вышел из своего укрытия и стал ходить по зданию.

Взломав один из служебных кабинетов, мужчина увидел в нём сейф и попытался вскрыть его. Однако в это время услышал, как к магазину подъезжает машина, после чего спрятался.


В помещении, оборудованном охранной сигнализацией, сработал «датчик объёма» - когда средства охраны реагируют на перемещения внутри охраняемого объекта и передают сигнал на пульт вневедомственной охраны.

На месте работала следственно-оперативная группа территориального отдела МВД Бурятии. Задержанный – 33-летний житель Улан-Удэ, ранее не судимый. Он был доставлен в отдел полиции.

кража Росгвардия
 
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