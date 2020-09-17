В Улан-Удэ воришка на украденные деньги одарил подруг

Также он купил себе настольные игры и машинку для татуировок



В середине июня 26-летний улан-удэнец на проспекте 50-летия Октября нашёл утерянную 25-летней девушкой банковскую карту. Он рассчитался по ней в продуктовом магазине, потратив 3,5 тысячи рублей.



Кроме того, на чужие деньги молодой человек оформил заказ различных товаров на двух популярных сайтах. Он приобрёл настольные игры и машинку для татуировок себе и бижутерию с одеждой – своим подругам. Стоимость покупок составила более 12,5 тысяч рублей.



Свою вину подозреваемый признал. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Возбуждены уголовное дело, ведётся следствие.





