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В Улан-Удэ воришка на украденные деньги одарил подруг

В Улан-Удэ воришка на украденные деньги одарил подруг
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Также он купил себе настольные игры и машинку для татуировок

В середине июня 26-летний улан-удэнец на проспекте 50-летия Октября нашёл утерянную 25-летней девушкой банковскую карту. Он рассчитался по ней в продуктовом магазине, потратив 3,5 тысячи рублей.

Кроме того, на чужие деньги молодой человек оформил заказ различных товаров на двух популярных сайтах. Он приобрёл настольные игры и машинку для татуировок себе и бижутерию с одеждой – своим подругам. Стоимость покупок составила более 12,5 тысяч рублей.

Свою вину подозреваемый признал. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Возбуждены уголовное дело, ведётся следствие.


кража
 
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