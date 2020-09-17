Он задержан на железнодорожном перегоне
На железнодорожном перегоне «Медведчико-Саянтуй» задержали 43-летнего, ранее судимого жителя Улан-Удэ. У него изъяли марихуану весом около 850 граммов.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предполагает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
У улан-удэнца изъяли почти кило марихуаны
Происшествия, Фото:
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