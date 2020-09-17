У улан-удэнца изъяли почти кило марихуаны

Происшествия, Фото: из архива

Он задержан на железнодорожном перегоне



На железнодорожном перегоне «Медведчико-Саянтуй» задержали 43-летнего, ранее судимого жителя Улан-Удэ. У него изъяли марихуану весом около 850 граммов.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предполагает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.





