Легковушка столкнулась с «КамАЗом»
16 сентября в Аларском районе Иркутской области погиб один человек, ещё трое пострадали.
ДТП произошло днём на автотрассе Р-255 «Сибирь» вблизи посёлка Кутулик. Столкнулись Nissan Wingroad и «КамАЗ», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В результате аварии погиб 21-летний пассажир легковой машины. Водитель и ещё два пассажира Nissan Wingroad получили травмы.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в ДТП в Братске погибли два человека.
В Иркутской области в ДТП погиб 21-летний пассажир
Происшествия, Фото:
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