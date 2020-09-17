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На жителя Бурятии возбудили уголовное дело за 13 омулей

На жителя Бурятии возбудили уголовное дело за 13 омулей
Происшествия,  Фото:из архива
Статья УК предполагает до двух лет колонии

У жителя Кабанского района Бурятии изъяли 13 незаконно выловленных омулей. Также полицейские изъяли вёсельную лодку и рыболовную сеть.

Общая сумма ущерба составила более 94 тысяч рублей.

В отношении браконьера возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальная санкция – до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 19 августа в ходе операции «Путина-2020» в Бурятии изъяли свыше 2 600 хвостов нерестового омуля общим весом 1,5 тонны.

В Бурятии с 1 октября 2017 года введён запрет на вылов байкальского омуля. Во время нереста размер причинённого ущерба за один хвост байкальского омуля составляет 7 280 рублей.
омуль браконьерство
 
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