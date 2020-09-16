Мошенника из Бурятии доставили в Петербург

Аферист пытался спрятаться в Волгограде



В среду, 16 сентября, стало известно, что в Петербург доставили одного из организаторов и соучастника мошенничества в отношении клиентов банков. Об этом сообщает издание «Форпост» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



В начале осени полицейские Северной столицы задержали в Волгограде 21-летнего уроженца Бурятии Ивана, который мог быть создателем одного из этапов цикла финансовых махинаций, а именно обналичивания денег. Полицейские выяснили, что все обнальщики базировались в республике. Сам молодой человек контактировал с соучастниками в Петербурге, которые переводили деньги в биткоины. После того, как их схему раскрыли и начались задержания, Иван уехал в Волгоград, но был пойман.



Кроме того, на днях в Чите задержали одного из участников группы обнальщиков — 22-летнего Анатолия. Его также доставили в город на Неве.



В начале сентября стало известно, что петербургская полиция раскрыла схему телефонного мошенничества. Злоумышленники похищали деньги жителей России с их банковских карт. Из 10 установленных членов группы правоохранители смогли поймать семь человек

