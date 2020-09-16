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В Шелехове замдиректора завода будут судить за ампутированную руку рабочего

В Шелехове замдиректора завода будут судить за ампутированную руку рабочего
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Уголовное дело передано в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора по строительству ООО «Иркутский завод керамзитового гравия». Он обвиняется по ч.2 ст.118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

- По версии следствия, 25 октября 2019 года обвиняемый, зная о том, что не разработан и не согласован проект производства пуско-наладочных работ линии по производству керамзитового гравия, не получен наряд-допуск на производство работ повышенной опасности, не ознакомлены с мероприятиями по безопасности производства работ работники предприятия, организовал ремонт редуктора и очистку вальцовочного пресса от глины. В результате нарушений обвиняемым требований охраны труда один из рабочих травмировал правую руку, которая в дальнейшем была ампутирована, - сообщает СУ СКР по Иркутской области.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд в Шелехове для рассмотрения по существу.
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