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В Бурятии «чёрных» лесорубов поймали благодаря чипу

В Бурятии «чёрных» лесорубов поймали благодаря чипу
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Сперва лесники сидели в засаде до глубокой ночи

При патрулировании лесов Тарбагатайского района Бурятии лесники обнаружили незаконно заготовленную древесину объёмом около 2 кубометров. Нарушителя рядом не оказалось, лесные инспекторы ждали их до глубокой ночи, находясь в засаде, но рубщики так и не появились.

Тогда лесники решили внедрить специальный чип в штабель леса, чтобы выявить нарушителя и отследить, куда отправится древесина. На следующий день система отслеживания зафиксировала, что незаконно заготовленную древесину перевозят. Оказалось, что деревья перевезли в нелегальный пункт приёма и отгрузки древесины, где нарушители и были задержаны. Весь маршрут лесники отследили по данным чипа.

В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 22 тысяч рублей. Незаконно заготовленная древесина и бензопила были изъяты.

В отношении владельца пункта приёма и отгрузки древесины ведётся проверка. Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.
черные лесорубы
 
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