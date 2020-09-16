Сперва лесники сидели в засаде до глубокой ночи
При патрулировании лесов Тарбагатайского района Бурятии лесники обнаружили незаконно заготовленную древесину объёмом около 2 кубометров. Нарушителя рядом не оказалось, лесные инспекторы ждали их до глубокой ночи, находясь в засаде, но рубщики так и не появились.
Тогда лесники решили внедрить специальный чип в штабель леса, чтобы выявить нарушителя и отследить, куда отправится древесина. На следующий день система отслеживания зафиксировала, что незаконно заготовленную древесину перевозят. Оказалось, что деревья перевезли в нелегальный пункт приёма и отгрузки древесины, где нарушители и были задержаны. Весь маршрут лесники отследили по данным чипа.
В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 22 тысяч рублей. Незаконно заготовленная древесина и бензопила были изъяты.
В отношении владельца пункта приёма и отгрузки древесины ведётся проверка. Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.
В Бурятии «чёрных» лесорубов поймали благодаря чипу
Происшествия, Фото:
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