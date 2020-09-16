В Иркутской области пропавшего ребёнка ищут водолазы, собаки и вертолёт

В Иркутской области продолжаются поиски пропавшего в Куйтунском районе семилетнего мальчика.
Ребёнок, живущий в посёлке Уховский, 12 сентября ушёл в школу и не вернулся.
В непрекращающейся ни на минуту операции задействовано около 300 человек. Организован оперативный штаб. Ребёнка ищут при помощи вертолетов и беспилотников с воздуха, с привлечением вездеходной техники, водолазов, поисковых собак. Проверяются лес, водоёмы, строения в 10 близлежащих населённых пунктах и за их пределами.
Задействованы наиболее опытные сыщики из числа сотрудников управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области, личный состав полиции Тулунского и Куйтунского районов, волонтёры отрядов «Лиза Алерт» и «111.62», спасатели, работники администраций и более 200 неравнодушных граждан.
Приметы разыскиваемого: куртка красная демисезонная, брюки синего цвета, кроссовки синего цвета, шапка кремового цвета.
Полиция призывает граждан оказать содействие в установлении местонахождения ребенка и при наличии значимой информации, сообщить об этом по телефону 02 (с мобильного 102).
По информации ГУ МВД по Иркутской области