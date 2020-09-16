В Иркутской области пропавшего ребёнка ищут водолазы, собаки и вертолёт

Задействованы наиболее опытные сыщики из числа сотрудников управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области, личный состав полиции Тулунского и Куйтунского районов, волонтёры отрядов «Лиза Алерт» и «111.62», спасатели, работники администраций и более 200 неравнодушных граждан.

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