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В Иркутской области пропавшего ребёнка ищут водолазы, собаки и вертолёт

В Иркутской области пропавшего ребёнка ищут водолазы, собаки и вертолёт
Происшествия, 
Мальчика ищут около 300 человек

В Иркутской области продолжаются поиски пропавшего в Куйтунском районе семилетнего мальчика.

Ребёнок, живущий в посёлке Уховский, 12 сентября ушёл в школу и не вернулся.

В непрекращающейся ни на минуту операции задействовано около 300 человек. Организован оперативный штаб. Ребёнка ищут при помощи вертолетов и беспилотников с воздуха, с привлечением вездеходной техники, водолазов, поисковых собак. Проверяются лес, водоёмы, строения в 10 близлежащих населённых пунктах и за их пределами.

Задействованы наиболее опытные сыщики из числа сотрудников управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области, личный состав полиции Тулунского и Куйтунского районов, волонтёры отрядов «Лиза Алерт» и «111.62», спасатели, работники администраций и более 200 неравнодушных граждан.


Приметы разыскиваемого: куртка красная демисезонная, брюки синего цвета, кроссовки синего цвета, шапка кремового цвета.

Полиция призывает граждан оказать содействие в установлении местонахождения ребенка и при наличии значимой информации, сообщить об этом по телефону 02 (с мобильного 102).


По информации ГУ МВД по Иркутской области
пропавшие без вести
 
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