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Ещё 52 забайкальца заболели коронавирусом

Ещё 52 забайкальца заболели коронавирусом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В регионе более пяти тысяч случаев заражения COVID-19

По данным на 16 сентября, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 5374. За сутки выявили 52 больных. вылечены и выписаны из медицинских учреждений 4533 человека, в том числе за последние сутки – 34. За весь период скончалось 64 пациента.

В Забайкалье сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции, сообщается на сайте регионального правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 6055 случаев заражения COVID-19. За сутки заразился сразу 71 человек, что намного больше, чем обычно. За всё время выписались из больниц 5076 человек, умерло 60 человек.
коронавирус
 
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