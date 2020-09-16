В регионе более пяти тысяч случаев заражения COVID-19
По данным на 16 сентября, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 5374. За сутки выявили 52 больных. вылечены и выписаны из медицинских учреждений 4533 человека, в том числе за последние сутки – 34. За весь период скончалось 64 пациента.
В Забайкалье сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции, сообщается на сайте регионального правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 6055 случаев заражения COVID-19. За сутки заразился сразу 71 человек, что намного больше, чем обычно. За всё время выписались из больниц 5076 человек, умерло 60 человек.
Ещё 52 забайкальца заболели коронавирусом
Происшествия, Фото:
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