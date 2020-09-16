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В Бурятии угнанную машину нашли благодаря посту в мессенджере

В Бурятии угнанную машину нашли благодаря посту в мессенджере
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Неравнодушный гражданин даже пытался сам задержать угонщика

Вечером 4 сентября в дежурную часть полиции поступило заявление об угоне иномарки от 51-летней жительницы села Кырен Тункинского района Бурятии. Она рассказала, что неизвестный угнал её автомобиль, припаркованный рядом с домом свекрови, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Женщина уточнила, что отлучилась буквально на две минуты: вместе со свекровью она заносила в дом вещи. При этом сельчанка не заперла двери авто и, кроме того, оставила ключи в замке зажигания.

Автомобиль нашли спустя несколько часов в селе Охор-Шибирь. О нём владелице сообщил местный житель. Мужчина увидел информацию об угоне иномарки в группе в мессенджере и незамедлительно связался с хозяйкой.

Кроме того, мужчине удалось побеседовать с водителем автомобиля. В молодом человеке, который без имеющихся на то причин стал нервничать и поспешил уехать, житель села Охор-Шибирь узнал своего знакомого. Поняв, что перед ним угонщик, он принял попытки удержать его. Однако ему удалось лишь отобрать ключи от авто, сам угонщик скрылся.

28-летний житель села Кырен был задержан позже сотрудниками полиции. По его словам, будучи пьяным, он решил покататься на чужом авто.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Официально не трудоустроен. Возбуждено уголовное дело.
угон
 
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