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В Улан-Удэ поймали вора из федерального розыска

В Улан-Удэ поймали вора из федерального розыска
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Его задержали росгвардейцы

Вчера скрывшегося от суда жителя Забайкальского края обнаружила группа задержания вневедомственной охраны в Улан-Удэ. Это произошло при патрулировании Железнодорожного района, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Росгвардейцы обратили внимание на компанию мужчин, распивавших спиртное во дворе жилого дома по ул. Гагарина. При проверке документов выяснилось, что один из них находится в федеральном розыске за кражу, совершенную в Забайкальском крае.

Задержанный, 36-летний житель Читы, был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.
Росгвардия федеральный розыск
 
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