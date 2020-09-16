В Улан-Удэ поймали вора из федерального розыска

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Его задержали росгвардейцы



Вчера скрывшегося от суда жителя Забайкальского края обнаружила группа задержания вневедомственной охраны в Улан-Удэ. Это произошло при патрулировании Железнодорожного района, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Росгвардейцы обратили внимание на компанию мужчин, распивавших спиртное во дворе жилого дома по ул. Гагарина. При проверке документов выяснилось, что один из них находится в федеральном розыске за кражу, совершенную в Забайкальском крае.



Задержанный, 36-летний житель Читы, был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.

