В Бурятии пожар едва не перекинулся на жилой дом













Вчера, 15 сентября, в селе Кырен Тункинского района Бурятии произошел пожар на территории частного домовладения. До прибытия пожарных соседи обливали водой дом, находящийся всего в пяти метрах, чтобы предотвратить переход огня.Пожарные прибыли через три минуты после сообщения, к этому моменту горели баня и зимовье, и, несмотря на усилия соседей, существовала угроза распространения огня на жилой двухквартирный дом.После 33 минут с начала тушения пожарные ликвидировали возгорание, отстояв жилой дом. Огнём уничтожено зимовье, повреждена баня снаружи.Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.