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В Бурятии пожар едва не перекинулся на жилой дом

В Бурятии пожар едва не перекинулся на жилой дом
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Соседи и пожарные отстояли двухквартирный дом

Вчера, 15 сентября, в селе Кырен Тункинского района Бурятии произошел пожар на территории частного домовладения. До прибытия пожарных соседи обливали водой дом, находящийся всего в пяти метрах, чтобы предотвратить переход огня.

Пожарные прибыли через три минуты после сообщения, к этому моменту горели баня и зимовье, и, несмотря на усилия соседей, существовала угроза распространения огня на жилой двухквартирный дом. 



После 33 минут с начала тушения пожарные ликвидировали возгорание, отстояв жилой дом. Огнём уничтожено зимовье, повреждена баня снаружи.

Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС. 


пожар
 
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