Они поехали за орехами и заплутали
13 сентября мужчина и 12-летний мальчик поехали на мотоцикле собирать орех в местность Еловка Заиграевского района Бурятии. С ними пропала какая-либо связь.
Вчера, 15 сентября, их родственники обратились за помощью в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу. Спасатели незамедлительно выехали искать людей.
- Поиски длились несколько часов. В 21:30 потерявшиеся позвонили спасателям и сообщили, что самостоятельно вышли из леса и в помощи не нуждаются, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне спасатели нашли труп в тайге – вероятнее всего, это мужчина, пропавший с золоторудного участка.
В Бурятии мотоциклист и ребёнок заблудились в лесу
Происшествия, Фото:
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