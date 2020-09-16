Тело обнаружили спасатели, которые вели поисковые работы
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе, 12 сентября пять спасателей выехали на поиски 27-летнего мужчины в Баунтовский район Бурятии. Пропавший ушёл с золоторудного участка Уакит, что в 30 км от села Багдарин. Он ушёл в неизвестном направлении и не вернулся.
Спасатели за три дня поисков обследовали 50 км леса в труднодоступной местности. Вчера они нашли труп. Предположительно, это и есть потерявшийся человек.
Тело передано сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии нашли труп мужчины в тайге
Происшествия, Фото:
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