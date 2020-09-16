В центре Улан-Удэ на перекрёстке произошло два ДТП

- У водителя автобуса отсутствует полис ОСАГО, после аварии он высадил всех пассажиров на этом перекрёстке,- поделился подробностями происшествия свидетель автоаварии.





Движение на перекрёстке оказалось сильно затруднено, поскольку здесь произошло практически одновременно два ДТП.











Накануне, 15 сентября, около 10 часов утра в центре Улан-Удэ проищошло два ДТП подряд. На улице Ербанова в сторону Элеватора пассажирский автобус совершил столкновение с автомобилем «Тойота РАВ-4».Справа от них со стороны улицы Борсоева в сторону Элеватора произошло ещё одно столкновение. Автомобиль «Хонда Фит» столкнулся с «Тойотой Виш». К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших.