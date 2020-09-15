В Иркутской области пенсионер провёл в тайге трое суток без воды и еды

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Заблудившегося мужчину нашёл участковый



6 сентября в дежурную часть полиции в Усольском районе Иркутской области обратилась супруга пенсионера. Женщина рассказала, что её 69-летний муж уехал на автомобиле из дома, не сообщив никому о том, куда направляется и исчез.



Оперативный дежурный передал ориентировку на розыск мужчины всем наружным экипажам патрульно-постовой службы, ГИБДД и вневедомственной охраны. Кроме того, были сформированы несколько поисковых групп из участковых уполномоченных и сотрудников уголовного розыска.



В ходе поисков на третьи сутки старшему участковому уполномоченному полиции Игорю Шелегу удалось отыскать пропавшего. Как выяснилось, пенсионер почти трое суток, без воды и еды провёл в тайге. Из-за больной ноги пожилой мужчина с трудом передвигался. Кроме того, спасённый признался, что ночью температура воздуха опускалась значительно ниже дневных показателей, и он замерзал.



Полицейские на руках вынесли грибника к автомобилю скорой помощи и передали его в руки врачей.



Сейчас мужчине ничто не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

