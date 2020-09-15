Автомобилистов предупредили о чрезвычайной ситуации на трассе «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян»
В Баргузинском районе Бурятии ограничено движение грузовых автомобилей возле мостового перехода через реку Ярикта на 359+900 км автодороги «Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян» в связи с разрушением объездных путей.
Движение легковых автомобилей организовано по мостовому переходу через реку Ярикта. Об этом сообщает пресс-служба управления региональных автомобильных дорог РБ.
В Баргузинском районе Бурятии разрушены объездные пути
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На КБЖД с 14 по 20 сентября отменены все пригородные поезда
Из-за этого возможны локальные подтопления местности
Убийца не смог простить, что возлюбленная не дождалась его из колонии
Заблудившегося мужчину нашёл участковый
На этот раз женщину сбил «Лексус»
В нескольких улан-удэнских школах учителя заразили школьников
Женщина сперва почувствовала подвох, но затем выполняла все указания
Ребёнок попал под колёса «Ниссана»
Чем больше урожай, тем больше численность вредителей
В неиспользуемом здании не отключили электроснабжение
Пенсионерка фиктивно прописала 26 иностранцев
По факту смерти проводится проверка
Мужчина пытался обжаловать суровый приговор
Пожар произошёл из-за удлинителя
Пострадавшего извлекали спасатели