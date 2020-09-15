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В Баргузинском районе Бурятии разрушены объездные пути

В Баргузинском районе Бурятии разрушены объездные пути
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Автомобилистов предупредили о чрезвычайной ситуации на трассе «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян»

В Баргузинском районе Бурятии ограничено движение грузовых автомобилей возле мостового перехода через реку Ярикта на 359+900 км автодороги «Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян» в связи с разрушением объездных путей.

Движение легковых автомобилей организовано по мостовому переходу через реку Ярикта. Об этом сообщает пресс-служба управления региональных автомобильных дорог РБ.
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