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Ангарчанка перечислила мошенникам три миллиона рублей

Ангарчанка перечислила мошенникам три миллиона рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина сперва почувствовала подвох, но затем выполняла все указания

Накануне в полицию Ангарска обратилась 41-летняя женщина, отдавшая мошенникам три миллиона рублей.

Она обратила внимание на сайт, который использовал в своём оформлении фото известных личностей, предлагая от их имени заработок в сфере инвестиций. Женщина закрыла страницу, но через несколько минут на её сотовый телефон поступил звонок с предложением инвестирования денег. Чувствуя подвох, ангарчанка долго не поддавалась на уговоры незнакомца, который несколько раз ей перезванивал.

В конце концов ангарчанка согласилась и установила на компьютер и телефон, предложенное ей программное обеспечение удалённого доступа, допустив таким образом аферистов к управлению своими электронными гаджетами, а впоследствии и личным кабинетом банка. После этого за несколько дней мошенники оформили на её имя несколько кредитов. Все манипуляции с деньгами совершали аферисты, женщина только сообщала приходящие ей на телефон коды подтверждения.

Впоследствии кредитные средства, а также личные сбережения женщины были переведены на сторонний счет. Общий ущерб составил более 3 миллионов рублей. По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Многие потерпевшие от действий мошенников вспоминают, что находились как будто «под гипнозом» и не отдавали себе отчет в совершаемых действиях. Поэтому самое разумное не отвечать на звонки, поступившие с незнакомых номеров, и тем более из других регионов. Не переходить по ссылкам на интернет-ресурсы, рекламирующие быстрый доход при минимальных вложениях денежных средств, - предупреждают в полиции.

мошенничество
 
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