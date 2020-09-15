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В Улан-Удэ на «зебре» сбили 10-летнего мальчика

В Улан-Удэ на «зебре» сбили 10-летнего мальчика
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Ребёнок попал под колёса «Ниссана»

Сегодня около 14.40 часов на улице Бабушкина в Улан-Удэ под колёса автомобиля попал 10-летний ребёнок.

- 28-летняя девушка за рулём автомобиля «Ниссан», следуя по улице Бабушкина на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 10-летнего мальчика, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Ребёнок с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером на улице Жердева была сбита женщина, наезд также произошёл на «зебре». 
ДТП
 
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