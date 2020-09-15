В Иркутске уровень воды в реке может подняться до критических отметок

Происшествия, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Из-за этого возможны локальные подтопления местности



В ближайшие сутки на реке Ушаковке в черте Иркутска ожидается повышение уровня воды до критических отметок в 210-240 см. По информации Иркутского гидрометцентра, возможны локальные подтопления местности в пониженных формах рельефа.



– В группу риска входят территории СНТ «Родник», «Автомобилист» и «Кооператор», расположенные в Правобережном округе, а также улица Вилюйская в Октябрьском округе, – рассказал начальник управления специального обеспечения администрации города Иркутска Борис Курчинский. – На месте дежурят аварийно-спасательная служба МКУ города Иркутска «Безопасный город». МУП «ИркутскАвтодор» начал возведение временной дамбы из мешков с песком. В школе №20 ведётся подготовка к обустройству пункта временного размещения граждан.



Жителей просят соблюдать осторожность, в случае возникновения экстренных ситуаций сообщать по телефону 520-112. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

