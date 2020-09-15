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В Иркутске уровень воды в реке может подняться до критических отметок

В Иркутске уровень воды в реке может подняться до критических отметок
Происшествия,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Из-за этого возможны локальные подтопления местности

В ближайшие сутки на реке Ушаковке в черте Иркутска ожидается повышение уровня воды до критических отметок в 210-240 см. По информации Иркутского гидрометцентра, возможны локальные подтопления местности в пониженных формах рельефа.

– В группу риска входят территории СНТ «Родник», «Автомобилист» и «Кооператор», расположенные в Правобережном округе, а также улица Вилюйская в Октябрьском округе, – рассказал начальник управления специального обеспечения администрации города Иркутска Борис Курчинский. – На месте дежурят аварийно-спасательная служба МКУ города Иркутска «Безопасный город». МУП «ИркутскАвтодор» начал возведение временной дамбы из мешков с песком. В школе №20 ведётся подготовка к обустройству пункта временного размещения граждан.

Жителей просят соблюдать осторожность, в случае возникновения экстренных ситуаций сообщать по телефону 520-112. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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