В неиспользуемом здании не отключили электроснабжение
Вчера, 14 сентября, в селе Байкало-Кудара Кабанского района Бурятии произошёл пожар в неэксплуатируемом здании пекарни.
Пожарные прибыли через три минуты после сообщения. В это время из здания шёл дым.
Пожарные оперативно ликвидировали загорание. Огонь повредил потолочное перекрытие пекарни на площади 2 кв.м.
Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки. Неэксплуатируемое здание оставалось электрифицированным, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии горела брошенная пекарня
Происшествия, Фото:
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