В Бурятии горела брошенная пекарня

В неиспользуемом здании не отключили электроснабжение



Вчера, 14 сентября, в селе Байкало-Кудара Кабанского района Бурятии произошёл пожар в неэксплуатируемом здании пекарни.



Пожарные прибыли через три минуты после сообщения. В это время из здания шёл дым.



Пожарные оперативно ликвидировали загорание. Огонь повредил потолочное перекрытие пекарни на площади 2 кв.м.



Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки. Неэксплуатируемое здание оставалось электрифицированным, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

