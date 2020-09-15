В Иркутске будут судить хозяйку «резиновой квартиры»

Пенсионерка фиктивно прописала 26 иностранцев
В суд направлено уголовное дело 62–летней иркутянки, обвиняемой в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан.
Как выяснили полицейские, пенсионерка с февраля по декабрь 2019 года зарегистрировала путём подачи заявления в многофункциональный центр 26 граждан из Узбекистана, Киргизстана и Таджикистана. Фактически в квартире, расположенной на улице Свердлова, иностранцы не проживали. За свои услуги женщина получала от 300 рублей за каждого прописанного человека.
В настоящий момент обвиняемой инкриминируется 15 преступлений по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в России». Уголовные дела объединены в одно производство и с обвинительным постановлением переданы в суд для рассмотрения.
Женщине могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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