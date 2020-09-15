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Жительница Красноярского края умерла на сборе орехов в Бурятии

Жительница Красноярского края умерла на сборе орехов в Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
По факту смерти проводится проверка

Во время сбора орехов в Джидинском районе Бурятии скончалась 56-летняя женщина. О трагедии сообщили в группе «Джида-инфо 24/7».

Жительница Красноярского края умерла, занимаясь сбором дикоросов в местности Таглей. 14 сентября тело было доставлено в морг Петропавловской центральной районной больницы.

По факту смерти проводится проверка.

Группа «Джида-инфо» выразила соболезнования родным и близким. 
смерть Лес
 
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