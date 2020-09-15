Жительница Красноярского края умерла на сборе орехов в Бурятии

По факту смерти проводится проверка



Во время сбора орехов в Джидинском районе Бурятии скончалась 56-летняя женщина. О трагедии сообщили в группе «Джида-инфо 24/7».



Жительница Красноярского края умерла, занимаясь сбором дикоросов в местности Таглей. 14 сентября тело было доставлено в морг Петропавловской центральной районной больницы.



По факту смерти проводится проверка.



Группа «Джида-инфо» выразила соболезнования родным и близким.

