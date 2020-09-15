По факту смерти проводится проверка
Во время сбора орехов в Джидинском районе Бурятии скончалась 56-летняя женщина. О трагедии сообщили в группе «Джида-инфо 24/7».
Жительница Красноярского края умерла, занимаясь сбором дикоросов в местности Таглей. 14 сентября тело было доставлено в морг Петропавловской центральной районной больницы.
По факту смерти проводится проверка.
Группа «Джида-инфо» выразила соболезнования родным и близким.
Жительница Красноярского края умерла на сборе орехов в Бурятии
Происшествия, Фото:
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