Мужчина пытался обжаловать суровый приговор
Житель Бурятии признан виновным в разбое.
Мужчина напал на пенсионера ради наживы, применив насилие. Потерпевшему был причинён тяжкий вред здоровью.
- По результатам судебного следствия мужчина осуждён по статье «Разбой». Назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе Бичурского районного суда.
Осуждённый, не согласившись с приговором суда, обжаловал его в апелляционном порядке. Однако приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.
Житель Бурятии за нападение на пенсионера получил 8 лет
Происшествия, Фото:
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