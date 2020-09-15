Житель Бурятии за нападение на пенсионера получил 8 лет

Мужчина пытался обжаловать суровый приговор



Житель Бурятии признан виновным в разбое.



Мужчина напал на пенсионера ради наживы, применив насилие. Потерпевшему был причинён тяжкий вред здоровью.



- По результатам судебного следствия мужчина осуждён по статье «Разбой». Назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе Бичурского районного суда.



Осуждённый, не согласившись с приговором суда, обжаловал его в апелляционном порядке. Однако приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.

