Пожар произошёл из-за удлинителя
Во втором часу ночи 15 сентября в Братске загорелось здание детского сада в жилом районе Падун. К месту происшествия по повышенному номеру были направлены пять пожарных расчётов, а также подразделение добровольной пожарной команды частного охранного предприятия.
На момент прибытия первых пожарных наблюдалось сильное задымление на первом этаже двухэтажного здания. Пожар произошёл в одной из спален. В течение 10 минут пожар был ликвидирован на площади 2 квадратных метра.
Огонь повредил вещи, помещение закопчено.
Возгорание произошло в результате короткого замыкания удлинителя, к которому был подключен электрообогреватель.
- По факту пожара проводится административное расследование. Руководителю организации вручено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении, которое привело к пожару. Также к ответственности будет привлечено физическое лицо, работник детского сада, в действиях которого усматривается халатное отношение к пожарной безопасности. Информация о происшествии направлена в адрес городской администрации для проведения дополнительных инструктажей с должностными лицами муниципальных учреждений, - сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Братска и Братского района Владимир Мироманов.
Детский сад работает в штатном режиме. Воспитанники распределены по другим группам, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Ночью в Братске горел детский сад
Происшествия, Фото:
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