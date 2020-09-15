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Ночью в Братске горел детский сад

Ночью в Братске горел детский сад
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар произошёл из-за удлинителя

Во втором часу ночи 15 сентября в Братске загорелось здание детского сада в жилом районе Падун. К месту происшествия по повышенному номеру были направлены пять пожарных расчётов, а также подразделение добровольной пожарной команды частного охранного предприятия.

На момент прибытия первых пожарных наблюдалось сильное задымление на первом этаже двухэтажного здания. Пожар произошёл в одной из спален. В течение 10 минут пожар был ликвидирован на площади 2 квадратных метра.

Огонь повредил вещи, помещение закопчено.

Возгорание произошло в результате короткого замыкания удлинителя, к которому был подключен электрообогреватель.

- По факту пожара проводится административное расследование. Руководителю организации вручено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении, которое привело к пожару. Также к ответственности будет привлечено физическое лицо, работник детского сада, в действиях которого усматривается халатное отношение к пожарной безопасности. Информация о происшествии направлена в адрес городской администрации для проведения дополнительных инструктажей с должностными лицами муниципальных учреждений, - сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Братска и Братского района Владимир Мироманов.

Детский сад работает в штатном режиме. Воспитанники распределены по другим группам, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

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