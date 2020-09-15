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Железную дорогу на Байкале закрыли для всех поездов

Железную дорогу на Байкале закрыли для всех поездов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На КБЖД с 14 по 20 сентября отменены все пригородные поезда

В Иркутской области в связи со сложной аварийной обстановкой, вызванной неблагоприятными погодными условиями, с 14 до 20 сентября включительно отменены все поезда на Кругобайкальской железной дороге. Это касается пригородных поездов, курсирующих по маршруту Слюдянка-1 – Байкал.

О возобновлении движения на КБЖД будет сообщено дополнительно, сообщает пресс-служба Байкальской пригородной пассажирской компании.

Напомним, что движение поездов по Кругобайкальской железной дороге было приостановлено 14 сентября из-за камнепада.
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