На КБЖД с 14 по 20 сентября отменены все пригородные поезда
В Иркутской области в связи со сложной аварийной обстановкой, вызванной неблагоприятными погодными условиями, с 14 до 20 сентября включительно отменены все поезда на Кругобайкальской железной дороге. Это касается пригородных поездов, курсирующих по маршруту Слюдянка-1 – Байкал.
О возобновлении движения на КБЖД будет сообщено дополнительно, сообщает пресс-служба Байкальской пригородной пассажирской компании.
Напомним, что движение поездов по Кругобайкальской железной дороге было приостановлено 14 сентября из-за камнепада.
Железную дорогу на Байкале закрыли для всех поездов
Происшествия, Фото:
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