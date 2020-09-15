В Бурятии полиция и ОМОН поймали «чёрных» лесорубов









В Тарбагатайском районе Бурятии полицейские и бойцы ОМОН Росгвардии пресекли деятельность «чёрных лесорубов».В разных кварталах Тарбагатайского лесничества обнаружили незаконно срубленный раскряжеванный лес, готовый для дальнейшей погрузки.Для установления причастных к незаконной рубке работники лесничества использовали специальные технические средства. В результате на пилораме с поличным были задержаны четверо местных жителей. Они незаконно заготовили девять кубометров сосны. Документов, подтверждавших легальность заготовки, у них не оказалось. Общий ущерб составил более 95 тысяч рублей.С мест происшествий изъяты бензопилы, автомобили повышенной проходимости с прицепами, а также незаконно заготовленная древесина.Задержанные граждане доставлены в отдел полиции для возбуждения уголовных дел, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.