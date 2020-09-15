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В Иркутской области вандалы разрисовали граффити вагоны

В Иркутской области вандалы разрисовали граффити вагоны
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте
Ущерб оценивается почти в 100 тысяч рублей

Во время стоянки электропоездов на станциях Тулун дороги и порт Байкал в Иркутской области неизвестные нарисовали граффити на вагонах. В пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте сообщают, что ущерб, причинённый железной дороге, составляет, более 96 тысяч рублей.

Поиски вандалов продолжаются.

- Транспортная полиция предупреждает, что за совершение актов вандализма на объектах железнодорожного транспорта уголовная ответственность наступает с 14 лет. Нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет, - предупредили в ведомстве.
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