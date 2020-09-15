В Иркутской области вандалы разрисовали граффити вагоны

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте

Ущерб оценивается почти в 100 тысяч рублей



Во время стоянки электропоездов на станциях Тулун дороги и порт Байкал в Иркутской области неизвестные нарисовали граффити на вагонах. В пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте сообщают, что ущерб, причинённый железной дороге, составляет, более 96 тысяч рублей.



Поиски вандалов продолжаются.



- Транспортная полиция предупреждает, что за совершение актов вандализма на объектах железнодорожного транспорта уголовная ответственность наступает с 14 лет. Нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет, - предупредили в ведомстве.

