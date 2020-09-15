Его поймали благодаря работникам кафе
Иркутянина, который сбывал в городе поддельные денежные купюры, осудили, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В январе 27-летний ранее попадавший в поле зрения полиции иркутянин в центре разменял в магазине купюру номиналом в 5 тысяч рублей. Затем предпринял попытку повторить операцию по размену денег в кафе. Но работники заметили характерные признаки подделки у банкноты и вызвали сотрудников полиции. Молодой человек пытался скрыться, но был задержан по горячим следам.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение и перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».
В ходе обыска полицейские обнаружили дома у сбытчика ещё пять поддельных банкнот. Чтобы изобличить вину преступника, провели несколько экспертиз, в том числе технико-криминалистическую экспертизу документов и генетическую экспертизу.
Суд постановил назначить иркутянину наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.
В Иркутске осудили сбытчика фальшивых денег
Происшествия, Фото:
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