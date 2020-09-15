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В Иркутске осудили сбытчика фальшивых денег

В Иркутске осудили сбытчика фальшивых денег
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Его поймали благодаря работникам кафе

Иркутянина, который сбывал в городе поддельные денежные купюры, осудили, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В январе 27-летний ранее попадавший в поле зрения полиции иркутянин в центре разменял в магазине купюру номиналом в 5 тысяч рублей. Затем предпринял попытку повторить операцию по размену денег в кафе. Но работники заметили характерные признаки подделки у банкноты и вызвали сотрудников полиции. Молодой человек пытался скрыться, но был задержан по горячим следам.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение и перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

В ходе обыска полицейские обнаружили дома у сбытчика ещё пять поддельных банкнот. Чтобы изобличить вину преступника, провели несколько экспертиз, в том числе технико-криминалистическую экспертизу документов и генетическую экспертизу.

Суд постановил назначить иркутянину наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.
фальшивые деньги
 
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