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На дорогах Бурятии ставят фотоловушки на разбивателей камер

На дорогах Бурятии ставят фотоловушки на разбивателей камер
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ранее в Тункинском районе неизвестные расстреляли почти все камеры фотофиксации нарушений

На федеральных трассах Бурятии установили фотоловушки для сохранности комплексов фотовидеофиксации нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Фотоловушки предназначены для фиксации фактов вандализма и выявления нарушителей с тем, что они понесли административную и уголовную ответственность.

Оборудование может автономно работать в течение месяца. С помощью специального ММС-модуля изображения с места установки фотоловушки могут передаваться на телефон или электронную почту. Прибор может не только фотографировать, но и снимать видео с высоким разрешением.

- Фотокамеры помогут в установлении лиц, умышленно пытающихся нанести ущерб федеральному имуществу. Подобные факты строго караются законодательством Российской Федерации, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, - отмечают в Упрдор «Южный Байкал».

Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом стало известно, что в Тункинском районе Бурятии неизвестные расстреляли практически все комплексы фото-видеофиксации нарушений на федеральной трассе.

Случаи нападений на видеокамеры – не редкость в Бурятии. В Улан-Удэ камеры, фиксирующие нарушения, не только расстреливают, но и обливают краской.

В 2016 году поймали вандала из Улан-Удэ, который в отместку за 70 штрафов разбил два комплекса фиксации нарушений.


камеры фиксации федеральная трасса Упрдор "Южный Байкал"
 
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