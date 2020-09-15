Ранее в Тункинском районе неизвестные расстреляли почти все камеры фотофиксации нарушений
На федеральных трассах Бурятии установили фотоловушки для сохранности комплексов фотовидеофиксации нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Фотоловушки предназначены для фиксации фактов вандализма и выявления нарушителей с тем, что они понесли административную и уголовную ответственность.
Оборудование может автономно работать в течение месяца. С помощью специального ММС-модуля изображения с места установки фотоловушки могут передаваться на телефон или электронную почту. Прибор может не только фотографировать, но и снимать видео с высоким разрешением.
- Фотокамеры помогут в установлении лиц, умышленно пытающихся нанести ущерб федеральному имуществу. Подобные факты строго караются законодательством Российской Федерации, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, - отмечают в Упрдор «Южный Байкал».
Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом стало известно, что в Тункинском районе Бурятии неизвестные расстреляли практически все комплексы фото-видеофиксации нарушений на федеральной трассе.
Случаи нападений на видеокамеры – не редкость в Бурятии. В Улан-Удэ камеры, фиксирующие нарушения, не только расстреливают, но и обливают краской.
В 2016 году поймали вандала из Улан-Удэ, который в отместку за 70 штрафов разбил два комплекса фиксации нарушений.
На дорогах Бурятии ставят фотоловушки на разбивателей камер
Происшествия, Фото:
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