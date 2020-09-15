 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 сентября

14 сентября

Популярное

За поимку «иркутских Бонни и Клайда» объявлено вознаграждение в 500 тысяч

За поимку «иркутских Бонни и Клайда» объявлено вознаграждение в 500 тысяч
Происшествия,  Фото:ориентировка полиции
Беглецов ищут с 7 сентября

Полиция Иркутской области объявила вознаграждение в размере до 500 тысяч рублей за помощь в установлении объявленных в федеральный розыск осуждённых Сергея Устюгова и Татьяны Никитиной. Как сообщал «Байкал-Daily», в СМИ сбежавшую парочку прозвали «иркутскими Бонни и Клайдом». Не исключено, что они скрылись в других регионах, ориентировка направлена в том числе в соседнюю Бурятию.

7 сентября в Иркутске осуждённые за серию разбоев, кражи и незаконный оборот оружия Сергей Устюгов и Татьяна Никитина совершили побег из-за под конвоя.

- За помощь в задержании указанных преступников объявлено вознаграждение в сумме до 500 000 рублей.
Средства будут выплачены гражданину в случае инициативного представления достоверной информации, которая привела к задержанию данных лиц. По желанию гражданина выплата может носить конфиденциальный характер. При передаче информации, которая в совокупности привела к задержанию разыскивамых, несколькими гражданами, размер суммы выплачиваемого вознаграждения будет определён в зависимости от личного участия каждого из граждан, - говорится в сообщении ГУ МВД по Иркутской области.

Приметы преступников:

Осуждённый Сергей Устюгов: на вид 30 лет, рост 178-180 см, волосы русые, стрижка короткая, нет переднего зуба справа вверху. Одет: спортивные штаны темного цвета без полосок, футболка оливкового цвета.

Осуждённая Татьяна Никитина: на вид 25 лет, среднего роста, волосы светло-русые, ниже плеч. Особая примета: татуировка на левом предплечье в виде узора из квадратов. Одета: брюки зелёного цвета, кофта серая.

На сегодняшний день в масштабных розысках задействованы силы полиции, Росгвардии и ГУФСИН. Ориентировка с описанием разыскиваемых распространена в жилом секторе, местах массового скопления граждан, общественном транспорте. Проверены десятки садоводств и различных населённых пунктов. Особый контроль на пропускных пунктах ГИБДД, в том числе на границах с другими регионах. Значительная территория обследована с помощью авиации. Используются служебные собаки.

Организация поисковых мероприятий возложена на управление уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области. Телефон: (3952) 21-78-88 (круглосуточно). Адрес подразделения: Иркутск, ул. Лыткина 79А.

Передать сведения о разыскиваемых можно также по телефону 02 (с мобильного 102) либо по телефону доверия ГУ МВД России по Иркутской области 8 (3952) 21-68-88.
побег из-под стражи вознаграждение полиция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области вандалы разрисовали граффити вагоны
В Иркутской области вандалы разрисовали граффити вагоны
Происшествия, 15.09.2020
Ущерб оценивается почти в 100 тысяч рублей
В Забайкалье зарегистрирован ещё один летальный случай от COVID-19
В Забайкалье зарегистрирован ещё один летальный случай от COVID-19
Происшествия, 15.09.2020
Всего в регионе скончались 64 больных коронавирусом
В Иркутске осудили сбытчика фальшивых денег
В Иркутске осудили сбытчика фальшивых денег
Происшествия, 15.09.2020
Его поймали благодаря работникам кафе
На дорогах Бурятии ставят фотоловушки на разбивателей камер
На дорогах Бурятии ставят фотоловушки на разбивателей камер
Происшествия, 15.09.2020
Ранее в Тункинском районе неизвестные расстреляли почти все камеры фотофиксации нарушений
Смелая улан-удэнка боролась с грабителем в квартире
Смелая улан-удэнка боролась с грабителем в квартире
Происшествия, 15.09.2020
Грабитель залез в квартиру на первом этаже ночью
В центре Улан-Удэ выбили стёкла киоска «Новости»
В центре Улан-Удэ выбили стёкла киоска «Новости»
Происшествия, 15.09.2020
«Страшное зрелище» заснял Бато Багдаев
Жители Бурятии заблудились и ушли в Монголию
Жители Бурятии заблудились и ушли в Монголию
Происшествия, 15.09.2020
В Монголии заплутавших мужчин отправили в колонию
В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину
В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину
Происшествия, 15.09.2020
ДТП произошло на Жердева
В Бурятии назвали самые частые нарушения мотоциклистов
В Бурятии назвали самые частые нарушения мотоциклистов
Происшествия, 15.09.2020
С 1 по 10 сентября в Бурятии прошёл шестой этап оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл»
Уроженка Бурятии ограбила 86-летнюю пенсионерку в Новосибирске
Уроженка Бурятии ограбила 86-летнюю пенсионерку в Новосибирске
Происшествия, 15.09.2020
У старушки стащили кошелёк, продукты питания и костыль
Житель Бурятии украл деньги с чужого счёта
Житель Бурятии украл деньги с чужого счёта
Происшествия, 15.09.2020
Вор воспользовался услугой «мобильный банк»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^