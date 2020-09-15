За поимку «иркутских Бонни и Клайда» объявлено вознаграждение в 500 тысяч

Беглецов ищут с 7 сентября
Полиция Иркутской области объявила вознаграждение в размере до 500 тысяч рублей за помощь в установлении объявленных в федеральный розыск осуждённых Сергея Устюгова и Татьяны Никитиной. Как сообщал «Байкал-Daily», в СМИ сбежавшую парочку прозвали «иркутскими Бонни и Клайдом». Не исключено, что они скрылись в других регионах, ориентировка направлена в том числе в соседнюю Бурятию.
7 сентября в Иркутске осуждённые за серию разбоев, кражи и незаконный оборот оружия Сергей Устюгов и Татьяна Никитина совершили побег из-за под конвоя.
- За помощь в задержании указанных преступников объявлено вознаграждение в сумме до 500 000 рублей.
Средства будут выплачены гражданину в случае инициативного представления достоверной информации, которая привела к задержанию данных лиц. По желанию гражданина выплата может носить конфиденциальный характер. При передаче информации, которая в совокупности привела к задержанию разыскивамых, несколькими гражданами, размер суммы выплачиваемого вознаграждения будет определён в зависимости от личного участия каждого из граждан, - говорится в сообщении ГУ МВД по Иркутской области.
Приметы преступников:
Осуждённый Сергей Устюгов: на вид 30 лет, рост 178-180 см, волосы русые, стрижка короткая, нет переднего зуба справа вверху. Одет: спортивные штаны темного цвета без полосок, футболка оливкового цвета.
Осуждённая Татьяна Никитина: на вид 25 лет, среднего роста, волосы светло-русые, ниже плеч. Особая примета: татуировка на левом предплечье в виде узора из квадратов. Одета: брюки зелёного цвета, кофта серая.
На сегодняшний день в масштабных розысках задействованы силы полиции, Росгвардии и ГУФСИН. Ориентировка с описанием разыскиваемых распространена в жилом секторе, местах массового скопления граждан, общественном транспорте. Проверены десятки садоводств и различных населённых пунктов. Особый контроль на пропускных пунктах ГИБДД, в том числе на границах с другими регионах. Значительная территория обследована с помощью авиации. Используются служебные собаки.
Организация поисковых мероприятий возложена на управление уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области. Телефон: (3952) 21-78-88 (круглосуточно). Адрес подразделения: Иркутск, ул. Лыткина 79А.
Передать сведения о разыскиваемых можно также по телефону 02 (с мобильного 102) либо по телефону доверия ГУ МВД России по Иркутской области 8 (3952) 21-68-88.
За поимку «иркутских Бонни и Клайда» объявлено вознаграждение в 500 тысяч
Происшествия, Фото:
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