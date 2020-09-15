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На розыск пропавшего в Иркутской области мальчика подняли вертолёт

На розыск пропавшего в Иркутской области мальчика подняли вертолёт
Происшествия, 
На борту Ми-8 четверо спасателей

Вертолёт Ми-8 МЧС с четырьмя спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда в 9 утра вылетел в Куйтунский район Иркутской области, где пропал семилетний мальчик. Вертолёт будет обследовать зону поиска с воздуха, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», ребёнок пропал 12 сентября, он ушёл из дома в посёлке Уховский и до настоящего времени не вернулся.

Накануне поисками мальчиками занимались около 300 человек. В состав поисковых групп вошли сотрудники полиции, пожарные, работники администрации Куйтунского района, Уховского сельского поселения, местные жители и волонтёры. Поиски результатов не дали.

Дополнительно направлена водолазная группа пожарно-спасательной службы Иркутской области. Пять человек будут исследовать водоёмы вблизи Уховского.

пропавшие без вести вертолеты МЧС
 
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