На борту Ми-8 четверо спасателей
Вертолёт Ми-8 МЧС с четырьмя спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда в 9 утра вылетел в Куйтунский район Иркутской области, где пропал семилетний мальчик. Вертолёт будет обследовать зону поиска с воздуха, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», ребёнок пропал 12 сентября, он ушёл из дома в посёлке Уховский и до настоящего времени не вернулся.
Накануне поисками мальчиками занимались около 300 человек. В состав поисковых групп вошли сотрудники полиции, пожарные, работники администрации Куйтунского района, Уховского сельского поселения, местные жители и волонтёры. Поиски результатов не дали.
Дополнительно направлена водолазная группа пожарно-спасательной службы Иркутской области. Пять человек будут исследовать водоёмы вблизи Уховского.
На розыск пропавшего в Иркутской области мальчика подняли вертолёт
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