В Улан-Удэ фура врезалась в «Волгу»

Авария произошла на парковке
Сегодня в 14 часов в Улан-Удэ на парковке магазина «За рулём» на улице Крылова произошло ДТП.
По предварительной информации, водитель фуры, заезжая на территорию магазина, не вписался в поворот. Он начал движение задним ходом и наехал на припаркованный автомобиль «Волга».
Пострадавших нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Мухоршибирском районе в опрокинувшейся машине погиб пассажир
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