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В Улан-Удэ фура врезалась в «Волгу»

В Улан-Удэ фура врезалась в «Волгу»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла на парковке

Сегодня в 14 часов в Улан-Удэ на парковке магазина «За рулём» на улице Крылова произошло ДТП.



По предварительной информации, водитель фуры, заезжая на территорию магазина, не вписался в поворот. Он начал движение задним ходом и наехал на припаркованный автомобиль «Волга».

Пострадавших нет.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Мухоршибирском районе в опрокинувшейся машине погиб пассажир





ДТП
 
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