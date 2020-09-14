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Дальнобойщик из России завёз коронавирус в Монголию

Дальнобойщик из России завёз коронавирус в Монголию
Происшествия,  Фото:Монцамэ
У остальных обследуемых заболевание не было подтверждено

В Монголии коронавирус обнаружили у 53-летнего гражданина России, осуществляющего международные грузовые автоперевозки, сообщает агентство Монцамэ.

- 9 и 10 сентября в вирусологической лаборатории национального исследовательского центра инфекционных заболеваний и её отделении в аймаке Дархан-Уул проведено 1816 тестов на выявление коронавирусной инфекции. Положительный результат подтверждён у одного человека, – подтвердили на брифинге министерства здравоохранения.

Сейчас на 21-дневном обязательном карантине в аймаке Дархан-Уул и Орхон находятся 96 граждан Монголии, прибывшие автомобильным транспортом из Бурятии. Напомним, 10 сентября через КПП Алтанбулаг была организована эвакуация монгольских граждан согласно решению государственной чрезвычайной комиссии. 
Монголия коронавирус Бурятия
 
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