У остальных обследуемых заболевание не было подтверждено
В Монголии коронавирус обнаружили у 53-летнего гражданина России, осуществляющего международные грузовые автоперевозки, сообщает агентство Монцамэ.
- 9 и 10 сентября в вирусологической лаборатории национального исследовательского центра инфекционных заболеваний и её отделении в аймаке Дархан-Уул проведено 1816 тестов на выявление коронавирусной инфекции. Положительный результат подтверждён у одного человека, – подтвердили на брифинге министерства здравоохранения.
Сейчас на 21-дневном обязательном карантине в аймаке Дархан-Уул и Орхон находятся 96 граждан Монголии, прибывшие автомобильным транспортом из Бурятии. Напомним, 10 сентября через КПП Алтанбулаг была организована эвакуация монгольских граждан согласно решению государственной чрезвычайной комиссии.
Дальнобойщик из России завёз коронавирус в Монголию
Происшествия, Фото:
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