Железная дорога на Байкале пострадала от камнепада

Движение поездов на участке было приостановлено



В Иркутской области было временно приостановлено движение поездов по Кругобайкальской железной дороге по причине камнепада, который произошёл 14 сентября на 78 км участка КБЖД Порт Байкал — Уланово. Пострадавших нет.



Туристический поезд №6716 сообщением Порт Байкал — Слюдянка был возвращён в пункт отправления. Пассажирам предложен водный вид транспорта до посёлка Листвянка и далее в Иркутск.



На месте была мобилизована спецтехника для восстановления железнодорожного пути. Движение поездов будет возобновлено только после того, когда специалисты будут уверены в безопасности движения на этом участке. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

