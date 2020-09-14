Движение поездов на участке было приостановлено
В Иркутской области было временно приостановлено движение поездов по Кругобайкальской железной дороге по причине камнепада, который произошёл 14 сентября на 78 км участка КБЖД Порт Байкал — Уланово. Пострадавших нет.
Туристический поезд №6716 сообщением Порт Байкал — Слюдянка был возвращён в пункт отправления. Пассажирам предложен водный вид транспорта до посёлка Листвянка и далее в Иркутск.
На месте была мобилизована спецтехника для восстановления железнодорожного пути. Движение поездов будет возобновлено только после того, когда специалисты будут уверены в безопасности движения на этом участке. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
Железная дорога на Байкале пострадала от камнепада
Происшествия, Фото:
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