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В Иркутской области скончались ещё два пациента с COVID-19

В Иркутской области скончались ещё два пациента с COVID-19
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Всего в регионе умерло 206 больных коронавирусом

На 14 сентября в Иркутской области 17 905 случаев заболевания коронавирусом, суточный прирост составил 73 человека, сообщили в региональном оперштабе.

Госпитализировано 692 человека, в тяжёлом состоянии 20 пациентов. 1074 человека находятся на амбулаторном лечении. Выздоровело 15 849 человек.

За сутки скончались два пациента, за весь период умерло 206 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии зарегистрировано 5937 случаев заражения COVID-19. За сутки выявили 48 больных. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4939 человек, умерло 60 человек. Проходят лечение в стационарах республики 438 больных. На амбулаторном лечении находятся 500 пациентов. 

смерть коронавирус
 
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