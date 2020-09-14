Всего в регионе умерло 206 больных коронавирусом
На 14 сентября в Иркутской области 17 905 случаев заболевания коронавирусом, суточный прирост составил 73 человека, сообщили в региональном оперштабе.
Госпитализировано 692 человека, в тяжёлом состоянии 20 пациентов. 1074 человека находятся на амбулаторном лечении. Выздоровело 15 849 человек.
За сутки скончались два пациента, за весь период умерло 206 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии зарегистрировано 5937 случаев заражения COVID-19. За сутки выявили 48 больных. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4939 человек, умерло 60 человек. Проходят лечение в стационарах республики 438 больных. На амбулаторном лечении находятся 500 пациентов.
В Иркутской области скончались ещё два пациента с COVID-19
Происшествия, Фото:
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