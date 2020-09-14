В Улан-Удэ горела крыша двухэтажного дома

Дом нежилой



Сообщение о возгорании на улице Пржевальского в Улан-Удэ поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» накануне днем. Спустя шесть минут после вызова, на месте работали пожарные. К моменту их прибытия горела кровля двухэтажного нежилого дома на площади 60 квадратных метров.



Спустя 11 минут после начала тушения очаг был локализован. Ликвидировать огонь полностью удалось ещё спустя 12 минут.



Всего к тушению были привлечены дежурные караулы пожарно-спасательных частей №№ 2, 1 и 56. Были задействованы 18 пожарных и шесть единиц техники.



Причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

